Чебоксары, 16 ноября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии в моногороде Новочебоксарске планируют заменить энергозатратное оборудование, на что выделяется из муниципальной казны свыше 213 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Заказчиком указано управление городского хозяйства администрации города Новочебоксарска. Речь идёт о выполнении энергоэффективных мероприятий, «направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования ресурсов для целей наружного освещения» в Новочебоксарске.

По итогам реализации энергосервисного контракта власти рассчитывают, что минимальный размер экономии на поставку энергетических ресурсов за семь лет составит 60%.

«Произвести замену неэффективного, энергозатратного оборудования в отношении объектов наружного (уличного) освещения, указанных в техническом задании. Достичь снижения потребления электрической энергии […] при эксплуатации объектов наружного (уличного) освещения на территории города Новочебоксарск в натуральном выражении не менее 60% от объёма потребления до реализации исполнителем мероприятий, то есть не менее 2 874 281,25 кВт/ч в год», — говорится, в частности, в документе.

В частности, требуется замена уличных светильников ЖКУ-400 с лампой ДНАТ-400 (54 штуки), ЖКУ-250 с лампой ДНАТ-250 (457 штук), ЖКУ-150 с лампой ДНАТ-150 (496 штук), РКУ-250 с лампой ДРЛ-250 (3 459 штук).

Уточняется, что гарантийный срок эксплуатации светильников равен сроку действия контракта, но не менее семи лет со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 213 271 668 рублей 75 копеек. Средства выделяются из муниципального бюджета Новочебоксарска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии выделено около 50 млн рублей на создание республиканской диспетчерской службы теплоснабжения, которая снизит «необходимость в ручном труде».

Подробнее: На создание диспетчерской службы теплоснабжения Чувашия выделила 50 млн