16 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Не исключено, что Баку рассмотрел перспективу появления в регионе как формата Ватикан – Армения, так и Ватикан – Россия – Армения. Последнее стало бы для него серьезным вызовом. Отсюда и решение Азербайджана об открытии посольства при Святом престоле в Риме, встречи посла с ватиканскими прелатами.

Станислав Стремидловский, , 18:01 — REGNUM В годовщину победоносной для себя второй карабахской войны Баку вдруг стал проявлять повышенное внимание к Святому престолу. На днях посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев встретился с заместителем госсекретаря Святого престола по общим вопросам архиепископом Эдгаром Пенья Парра. Как передает АЗЕРТАДЖ, «на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Ватиканом. Было отмечено, что открытие посольства Азербайджана в Ватикане (ранее все делалось из Парижа — С.С.) является показателем того значения, которое наша страна придает Святому престолу, а также сотрудничеству с ним».

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Мустафаев также провел пресс-конференцию в Риме, где сделал интригующее заявление. Как сообщает итальянское издание Faro di Roma, посол подчеркнул, что «мирный договор между Азербайджаном и Арменией станет ответом на все проблемы в Кавказском регионе». Прежде всего Баку намерен «определить границы и подписать мирное соглашение». Мустафаев отметил в этой связи встречи на уровне министров иностранных дел (видимо, Азербайджана и Армении — С.С.) при посредничестве главы МИД России Сергея Лаврова и его французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана. «Армения подала позитивные сигналы, и нам нужны эти сигналы и на международном уровне. Мы должны послать позитивный сигнал, и я также попросил Ватикан выразить свое мнение по этому вопросу, потому что это важно для достижения этого мира», — сказал азербайджанский дипломат, отметив, что Баку и Ереван «не могут быть отделены друг от друга, потому что они являются соседями, они не могут ходить разными путями. Мы должны найти способ общаться. Я думаю, что рано или поздно соглашение будет найдено, и мы сможем обеспечить стабильность в регионе. Мы должны сделать это с помощью дипломатии и политики, и Минская группа ОБСЕ уже адаптируется к этой новой ситуации в регионе».

Посол Азербайджана во Франции и Ватикане Рахман Мустафаев с заместителем госсекретаря Святого престола по общим вопросам архиепископом Эдгаром Пенья Парра Paris.mfa.gov.az

Многое здесь не нуждается в дополнительной расшифровке, кроме одного: почему Баку стал вдруг выделять Ватикан. Во время второй карабахской войны и вплоть до октября сего года Азербайджан не проявлял интереса к общению со Святым престолом по этой проблеме. В отличие от Армении. Напомним, что день начала военных действий, 27 сентября 2020 года, застал предстоятеля Армянской католической церкви католикоса Гарегина II в Риме, который перед срочным вылетом в Ереван сумел переговорить с папой Римским Франциском. В декабре того же года в армянской столице побывал с визитом апостольский нунций в Армении и Грузии архиепископ Жозе Авелина Беттанкур. В начале октября 2021 года католикос снова посетил Ватикан и провел уже более обстоятельные переговоры с папой Франциском и государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. С ними же встретился и президент Армении Армен Саркисян. А затем в Ереван на открытие здания апостольской нунциатуры прилетел архиепископ Парра. «Я бы хотел вновь подтвердить содействие Святого престола правительству Армении в вопросах повестки и действий на международной арене, направленных на достижение мира, разоружения, прав человека, вопросов гуманитарного, общечеловеческого и культурного развития, религиозных свобод и сохранения окружающего мира», — резюмировал заместитель госсекретаря.

Президент Армении Армен Саркисян и архиепископ Эдгар Пенья Парра President.am

Чем конкретно может обернуться сотрудничество Еревана и Святого престола по итогам визита в Ватикан, говорил уже армянский президент. Саркисян указывал, что совместная работа «даст возможность осуществлять совместные исследования важных исторических и культурных вопросов». Это адресовалось к «битвам за историю», которые Азербайджан и Армения ведут друг с другом, что напрямую касается судьбы и статуса Нагорного Карабаха. Баку начал понимать, что он может проиграть Ватикан. Поэтому в конце октября парламент Азербайджана проголосовал за открытие в Риме посольства при Святом престоле. Но дело, видимо, не только в активизации диалога между Арменией и Ватиканом. Дополнительный нюанс внес визит 9 ноября секретаря Святого престола по отношениям с государствами архиепископа Пола Галлахера в Москву. Он провел встречи, причем не только с Лавровым, но и председателем правительства России Михаилом Мишустиным, что придало его поездке многозначительный характер. При этом на совместной пресс-коференции с Галлахером глава российской дипломатии отметил, что в повестке был карабахский вопрос. Речь шла, сказал Лавров, об «усилиях, которые предпринимает Россия по поддержанию режима прекращения огня в Нагорном Карабахе и по организации процессов, которые должны укрепить доверие и создать условия для полноценного экономического и иного сотрудничества на Южном Кавказе».

Встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с секретарём Святого престола по отношениям с государствами Полом Ричардом Галлахером Government.ru

Вроде бы не против этого и Баку. Но он ставит на первый план вопрос демаркации границ, что должно открыть путь к выстраиванию коммуникационных маршрутов, в первую очередь так называемого Зангезурского коридора, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью. Однако другие игроки, в частности сопредседатели МГ ОБСЕ США и Франция, настаивают на том, чтобы обсудить будущий статус Нагорного Карабаха, чего Баку не хотелось бы. В этой ситуации Азербайджан пошел на активизацию контактов со Святым престолом, судя по всему, по двум причинам. Во-первых, чтобы выставить Ватикан альтернативным западным центром, который его «поддерживает». Во-вторых, визит Галлахера в Москву показал, как пишет одно католическое издание, что «Святой престол больше не скрывает, что видит в России фактор мира и стабильности в Закавказье». Не исключено, что Баку рассмотрел перспективу появления в регионе как формата Ватикан — Армения, так и Ватикан — Россия — Армения. Последнее стало бы для него серьезным вызовом. Отсюда и решение Азербайджана об открытии посольства при Святом престоле в Риме, встречи посла с ватиканскими прелатами.

Проблема для Баку в том, что он, как можно судить по заявлению Мустафаева журналистам, хочет исходить из того, что «жители Карабаха армянского происхождения также являются гражданами Азербайджана», и ставит тут точку. Однако мы сомневаемся, что с этим согласится Святой престол, для которого статус Нагорного Карабаха еще далек от определения.