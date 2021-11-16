Сидней, Австралия, , 12:05 — REGNUM Владельцам супермаркетов и торговых сетей в Сиднее и по всей территории Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) хотят выписывать штрафы за то, что они не собирают брошенные тележки для покупок. Сейчас соответствующий законопроект рассматривается в парламенте штата. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Продуктовая тележка

Министр по делам местного самоуправления Шелли Хэнкок представила законопроект на прошлой неделе.

Штраф в размере 660 долларов будет выписан владельцу любого супермаркета, который не смог забрать тележку для покупок из общественного места в течение трех часов после уведомления о том, что его брошенное имущество создает препятствие или угрозу безопасности, или в течение семи дней после уведомления о том, что тележка остается без присмотра в общественном месте.

За каждую брошенную тележку в том же месте размер штрафа будет увеличиваться на 66 долларов.