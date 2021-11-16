Ла-Пас, 16 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Боливии подтвердило свое неприятие неудачных попыток дестабилизации Кубы и потребовало прекращения блокады острова со стороны США. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Боливия

В заявлении министерства «подтверждается решительное неприятие попыток поощрения внутреннего насилия и принуждения к смене правительства на Кубе».

«Усилилась медиа-война, которую недавно осудил министр иностранных дел острова, осудивший также иностранное вмешательство во внутренние дела и активное участие политических сил в обслуживании иностранных интересов», — говорится в заявлении.

Заявление также повторяет призыв к международному сообществу потребовать прекращения блокады, введенной против Кубы, и соблюдать принципы Устава ООН, в частности, невмешательство во внутренние дела государств.

С этой целью МИД Боливии призывает соблюдать резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которых говорится о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами против Кубы, последняя из которых была принята 23 июня 2021 года.