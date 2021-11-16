Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Учёные Южного федерального университета (ЮФУ) изучили воздействие наночастиц серебра на почву. Подобных исследований до настоящего времени не проводилось ни в одной стране мира, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза 16 ноября.

Inzoloto.ru Серебро

Серебро при попадании в землю может вызывать отравляющий эффект. Исследователи с помощью методов биотестирования определили экологически безопасную концентрацию вещества в чернозёме — 4,4 мг/кг. Результат исследований поможет разработать нормы и для других географических зон.

«Мы установили, что чем сильнее загрязнение почвы наночастицами серебра, тем значительнее снижается её плодородие. Это было предсказуемо. Однако неожиданно было обнаружено, что отравляющий эффект не зависит от размера частиц серебра: и нано-, и микрочастицы серебра оказали примерно одинаковое по силе негативное воздействие. В то время как для других тяжелых металлов (медь, цинк, хром, никель) наночастицы были более токсичны, чем микрочастицы», — отметил заведующий кафедрой экологии и природопользования ЮФУ Сергей Колесников.

Учёные также установили, что отравляющее действие серебра в основном проявляется в первый месяц от момента загрязнения. Затем экологические функции почвы восстанавливаются.