Минск, 16 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Белорусский Красный Крест и МЧС Белоруссии 16 ноября доставили порядка 3 тонн гуманитарной помощи для мигрантов на границу с Польшей, сообщил глава БОКК Дмитрий Шевцов.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Сегодня (16 ноября) мы передали беженцам около 3 тонн продуктов — молоко, консервы, хлеб, детские наборы», — сказал Шевцов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза единогласно согласовали новый пакет санкций против Белоруссии, его оформят в ближайшие дни.