Канберра, 16 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Глава Резервного банка Австралии Филип Лоу опроверг прогнозы рынка о том, что процентная ставка в Австралии может вырасти в следующем году, заявив, что, как и прогнозировалась ранее, до 2024 года процентная ставка вряд ли изменится. Об этом он заявил 16 ноября в ходе встречи, организованной Ассоциацией бизнес-экономистов Австралии, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Так, Лоу отметил, что, несмотря на то, что показатель инфляции в Австралии растет лучше, чем ожидалось, экономике страны еще «предстоит проделать большой путь».

«Я хотел бы повторить то, что я сделал пару недель назад, а именно, что последние данные и прогнозы не гарантируют увеличения денежной ставки в 2022 году», — заявил глава регулятора.

Напомним, что в настоящее время процентная ставка Резервного банка Австралии находится на рекордно низком уровне в 0,1%.