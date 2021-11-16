16 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что киевские власти закупили партию угля, которого хватит для восполнения дефицита на Украине до конца текущего года.

Мирослава Романенко, , 18:00 — REGNUM Киевские власти закупили партию угля, которого хватит для восполнения дефицита на Украине до конца текущего года. Об этом заявил 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении на своей странице в Facebook.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Недостатка не будет, а будет семь кораблей «панамакс», которые уже направляются и прибудут в украинские порты в ближайшее время», — сказал он.

Зеленский добавил, что в Киеве не собираются «покупать уголь у «сепаратистов», тех, кто «не признает независимость Украины».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах канала 112.ua и «Первый независимый», а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многим стало интересно, во сколько обычным украинским гражданам обойдется этот уголь, ведь, по мнению многих, это бремя в итоге ляжет на плечи народа.

«А какая цена уголька из-за моря-океана?! Не уточняем? Долго ведь эта песня не протянется…» — отреагировала Татьяна В.

«Откуда плывут и куда? У тебя в стране что, мало шахт?» — возмутилась Лиля К.

Владимир Зеленский Цитата из видео facebook.com/zelenskiy95

«Простые смертные, особенно пенсионеры, оплатят. Всё будет «прекрасно»!» — с сарказмом добавил Виктор Г.

«Это победа или продажное позорище?» — недоумевает Елена Н.

«Банкет за счёт народа», — отметила Nika D.

«Исходя из стоимости этого угля, он будет разговаривать на трёх языках», — иронизирует Елена К.

«Вы закрываете шахты, оставляя страну без своего угля, города и тысячи людей без средств к существованию, называя это декарбонизацией, трансформацией угольных регионов, сами при этом закупаете его втридорога где угодно, в чём смысл, неуважаемые?» — поинтересовалась Вера Р.

«Зарплата шахтёрам Донбасса не нужна? Это не наши люди, фиг с ними?» — не понимает Татьяна К.

Шахтеры skeeze

«Сколько он будет стоить, «профессионал»?! Хотя таким, как вы, без разницы — население заплатит», — посетовала Екатерина Д.

«Уголь станет для них золотом. Производить (добывать — М. Р.) не хотят, а только закупать. Понятный интерес», — отреагировала Елена Я.

«В два раза дороже как минимум он нам обойдётся. Поднимаем экономику чужой страны», — отметила Наталья Д.

«А поближе негде было взять?» — спросила Лариса Ш.

«А он гореть-то будет???» — задался вопросом Александр Т.

«Заграница нам поможет ©… Весь мир с нами ©… Выступления шапито продолжаются…» — отреагировал Sergei C.

«Назло маме отморожу уши. Политика страны. Добавить нечего», — подытожила Елена К.

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Напомним, ранее пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь сообщала, что представители украинской стороны в экономической подгруппе по Донбассу просят рассмотреть возможность поставок электроэнергии и угля из ЛНР и ДНР.