Манагуа , , 11:50 — REGNUM Правительство Никарагуа планирует построить 21 500 домов для граждан, пострадавших от шторма «Эта» и урагана «Йота» в северной части Карибского региона. Об этом пишет Prensa Latina.

Гранада, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

План также включает инициативы по социальной защите и субсидии на основные услуги, такие как электричество, питьевая вода, городской общественный транспорт, а также стимулы для экономической деятельности, особенно для местного бизнеса и предприятий.

Никарагуанский институт городского и сельского жилья получил около 14 миллионов долларов в рамках государственного бюджета на 2022 год, более половины из которых будет использовано для строительства домов для семей с низким и умеренным доходом, находящихся в условиях крайней бедности.