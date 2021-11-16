Канберра, , 11:54 — REGNUM В настоящее время 83,5% взрослых жителей Австралии считаются полностью привитыми от COVID-19. 90,7% населения страны сделали первую прививку. Такие данные 16 ноября опубликовал телеканал Nine News.

Вакцина Business.ua

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Врачи общей практики, аптеки и государственные пункты вакцинации, включая пункты вакцинации на парковках, прививают жителей Австралии с помощью вакцин AstraZeneca, Pfizer и Moderna.

Официальные данные показывают, что 94,2% жителей Нового Южного Уэльса получили первый компонент вакцины, а 91,3% полностью вакцинированы. В Виктории, чтобы получить первую дозу вакцины, рукава закатали 92,8% жителей штата. Полностью вакцинированы 87,8% местных жителей.

Наиболее медленные темпы по иммунизации от COVID-19 наблюдаются в Северной территории, где только 70,5% населения считаются полностью привитыми, и 84,4% сделали одну прививку.