Уфа, 16 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Ряд встреч, на которых планируется рассмотреть развитие транспортной инфраструктуры Башкирии, рассчитывает провести глава Башкирии Радий Хабиров в рамках XV международного форума «Транспорт России» в Москве. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Дарья Драй, ИА REGNUM Общественный транспорт

Сообщается, что Хабиров возглавил официальную делегацию Башкирии на этом форуме. Руководство региона намерено провести встречи по вопросам развития транспортной инфраструктуры.

Помимо этого, глава региона намерен посетить международную выставку «Транспорт России», на которой представлена экспозиция Башкирии. Выставка посвящена значимым достижениям отрасли республики, а также крупнейшим проектам в сфере дорожного строительства и транспорта.