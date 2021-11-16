Москва, 16 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Действие в России санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции продлено Роспотребнадзором до 2024 года. Соответствующее постановление главного санитарного врача 16 ноября обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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«В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597−20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» цифры «2022» заменить цифрами «2024», — говорится в опубликованном документе.

Также указывается, что указанное постановление вступает в силу со следующего после его обнародования дня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день в России лишь 0,03% школ находятся на карантинных мероприятиях в связи с COVID-19.