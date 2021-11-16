Канберра, , 11:53 — REGNUM Владельцы торговых розничных сетей в Австралии надеются на «позитивную» торговлю в этом сезоне, поскольку сочетание ослабления ограничений по COVID-19 и поры рождественских покупок сулит бизнесменам хорошую прибыль. Об этом 16 ноября сообщил телеканал Nine News.

Распродажа

Новые данные от компании Mastercard Spending Pulse показывают, что розничные продажи по всей стране увеличились на 4,2% в октябре и на 10,1% по сравнению с октябрем 2019 года. Исследование, отслеживающее как покупки в магазинах, так и онлайн-покупки, показало, что в штатах, на которые не распространялись жесткие ограничения, наблюдался непрерывный рост объемов розничной торговли.

Среди всех регионов Австралии лидирует Квинсленд (рост на 5,3%), за ним следуют Западная Австралия (+5,2%), Тасмания (+4,7%) и Южная Австралия (+3,5%).

Розничная торговля оставалась наиболее вялотекущей в Новом Южном Уэльсе (снижение на 1,1%) и Австралийской столичной территории (-12,2%).