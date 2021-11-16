Москва, , 11:47 — REGNUM Ученик одной из школ на юго-востоке Москвы рассылал одноклассникам через AirDrop изображения с текстом, в котором он пообещал совершить теракт в учебном заведении. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В школе Pixabay.com

Отмечается, что учащаяся 11 класса школы №1186 получила изображение с текстом, в котором автор обещал устроить террористический акт.

«Ты один из немногих, кого я хочу оставить в живых. Завтра я приду в школу с оружием и расстреляю всех», — говорилось в тексте угрозы, переданной через AirDrop — беспроводную технологию передачи файлов между смартфонами.

В телеграм-канале отмечается, что информацию о происшествии передали полиции, после чего началась проверка: «Отправитель уже установлен, он учится в том же классе. Парень говорит, что просто пошутил. Он отправил «письмо спасения» нескольким одноклассникам. Но картинку переслали и классному руководителю».

С подростком уже работают сотрудники полиции.