Воронеж, 16 ноября 2021, 11:50 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Западного военного округа для инспекции соединений и воинских частей, дислоцированных в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.
В ходе рабочей поездки Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.
Читайте ранее в этом сюжете: Смогли показать мужество — Шойгу оценил фильм «Небо» о войне в Сирии