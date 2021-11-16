Воронеж, , 11:50 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Западного военного округа для инспекции соединений и воинских частей, дислоцированных в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе рабочей поездки Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.

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