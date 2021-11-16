Воронеж, 16 ноября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в войска Западного военного округа для инспекции соединений и воинских частей, дислоцированных в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

В ходе рабочей поездки Шойгу примет доклады о развитии военных гарнизонов в регионе, об оснащении воинских частей перспективными комплексами вооружения, о строительстве объектов военной и социальной инфраструктуры.