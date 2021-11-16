Канберра, , 11:51 — REGNUM Полиция Южной Австралии 16 ноября отправила вертолет в Однадатту, отдаленный район глубинки штата, где застрял полноприводный автомобиль семьи Заврос. Отец, мать и двое детей провели в Пустыне Симпсона четверо суток, передает телеканал Nine News.

Пустыня

Семья из четырех человек оказалась в затруднительном положении утром 12 ноября из-за плохой погоды.

В заявлении, опубликованном 16 ноября, полиция Южной Австралии сообщила, что семью перевезли в безопасное место.

«Семью отправляют в Кубер-Педи, чтобы они там переночевали, после чего они самостоятельно организуют маршрут дальнейшей поездки», — говорится в заявлении.

Ранее предполагалось, что операция по спасению может занять до двух недель, так как полицейские будет ждать, пока возобновится наземное движение по размытым из-за наводнения дорогам. Однако они приняли решение послать за семьей вертолет.