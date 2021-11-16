Москва, , 11:45 — REGNUM Введение QR-кодов в России является провокацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Duma.gov.ru

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«Это откровенна провокация, она нарушает шесть статей конституции, это хуже пенсионной реформы», — сказал Зюганов.

По его мнению, назрела очередная встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы.

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