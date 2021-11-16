Москва, , 11:42 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Хоккей (сс) jill111

В составе «Динамо» шайбы забросили нападающие Эрик О'Делл, Михаил Фисенко и Вадим Шипачёв. У «Йокерита» отличился защитник Томми Кивистё.

На сегодняшний день «Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 36 очков. «Йокерит» идёт на первом месте в Западной конференции с 40 очками.

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