Москва, 16 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск банка «Зенит» к старейшему российскому заводу по производству микросхем и силовых полупроводниковых приборов — АО «Ангстрем», по которому с предприятия не только взыскали более 1,5 млрд рублей долга, но и обратили взыскание на заложенное имущество — сырье и полуфабрикаты для производства микротехники, оборудование и недвижимость. Заложенное имущество планируется реализовать через «публичные торги в форме открытого аукциона с открытой формой подачи заявки». Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

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Иск начали рассматривать в июле 2021 года. Общая сумма удовлетворенных судом претензий составила по одному договору об открытии кредитной линии — более 435,6 млн рублей, по другому — свыше 1,113 млрд рублей. Также обращено взыскание и установлена начальная цена продажи на имущество АО «Ангстрем» на основании ряда договоров залога. В список попало сырье и полуфабрикаты для производства микротехники с начальной ценой продажи более 312,3 млн рублей, оборудование для проектирования, разработки, производства изделий электронной техники со стартовой ценой 1,09 млрд рублей и 335 млн рублей, а также нежилые помещения, здания и права аренды земельных участков.

Напомним, «Ангстрем» работает в своей отрасли с 1963 года. По многим товарам в стране он был первопроходцем. Среди них, например, гибридная технология производства микросхем, однокристальные мини-ЭВМ и многое другое. Из известных продуктов компании для широкой общественности можно отметить игру «Ну, погоди!», а инженерам знакомы микрокалькуляторы «Ангстрема».