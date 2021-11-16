Донецк, , 23:22 — REGNUM Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за введение в действие Указа об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса. Соответствующее заявление Пушилин сделал 16 ноября.

Денис Пушилин Dnr-online.ru

«Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть квот, как на наш экспорт, так и на импорт из России дает промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации», — заявил политик.

«Трудно умалить важность этого указа для Республик Донбасса во время экономической блокады! Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест», — подчеркнул глава ДНР.

«От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю Президента Российской Федерации за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг», — выразил благодарность Пушилин.

Напомним, что 15 ноября Путин подписал Указ об оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР, предусматривающий ряд мер по экономической интеграции республик с РФ.