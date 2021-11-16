Красноярск, , 11:39 — REGNUM Бывший директор муниципального предприятия «МУК Красноярская» (Муниципальная управляющая компания «Красноярская»), подозреваемый в злоупотреблении должностными полномочиями, заключён под стражу. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела в отношении бывшего директора МУК по подозрению в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), продолжается.

По версии следствия, в апреле 2019 года мужчина велел подчинённой списать задолженность по оплате за содержание и предоставление коммунальных услуг в квартире на улице Тотмина в Красноярске. Указанная квартира принадлежала его знакомой. Задолженность составляла более 138 тысяч рублей. Её списали без фактического погашения путём внесения сведений в информационную систему для комплексной автоматизации работы управляющих компаний.

Также в мае 2021 года подозреваемый при своём увольнении велел подчинённой сотруднице бухгалтерии включить в расчёт денежного содержания компенсацию. При этом он знал, что эти действия незаконны.

Подозреваемый подписал платёжные документы и получил зарплату и компенсацию в размере более 270 тысяч рублей. Полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению. «МУК Красноярская» понесла материальный ущерб в указанном размере.

16 ноября суд по ходатайству следствия отправил подозреваемого под арест. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МУ МВД России «Красноярское».

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