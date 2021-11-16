Владивосток, 16 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Министерство транспорта России займётся формированием транспортной модели, которая позволит отследить время, затраченное на доставку грузов из портов Владивостока в регионы ДФО. Соответствующее поручение дал министерству полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщил 16 ноября телеканал «Вести. Приморье».

(сс) jan paulussen Порт в Антверпене

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Во время визита во Владивосток он обсудил сильную загруженность портов региона из-за увеличения транзитных потоков из Китая. В перевалочных пунктах в основном находятся в импортные товары стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это стало причиной несвоевременной отправки тысяч контейнеров на Сахалин, Колыму, Камчатку и Чукотку.

«Регионы должны получать грузы вовремя. Люди не должны оставаться без продуктов, а строительные компании без строительных материалов», — отметил Юрий Трутнев.

Поручение решить проблему скопления грузов полпред дал после беседы с руководителями портов, транспортно-логистических и стивдорских компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском автономном округе сдвинуты сроки навигации по северному завозу. Отсрочка непредвиденная и возникла в связи с задержками отправки грузов из портов Приморского края. Аналогичные проблемы с задержками доставки грузов из приморья констатировали в Магаданской области, на Сахалине и в камчатском крае.