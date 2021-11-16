Ростов-на-Дону, 16 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Ростовский областной суд оставил в силе приговор бывшему главе администрации Первомайского района, признанному виновным в превышении должностных полномочий.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Апелляционное представление, поданное прокуратурой, удовлетворено не было. Гособвинитель настаивал на ужесточении наказания бывшему чиновнику. Однако суд отказался отправлять экс-главу Первомайского района в колонию-поселение.

ИА REGNUM сообщало, что чиновник с июня 2016 года по январь 2020 года запрещал подчинённым проводить проверки павильонов. Торговые точки долгое время продолжали работать незаконно. Сумма ущерба составила 14 млн рублей. Бывшему руководителю районной администрации назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.