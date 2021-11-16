Москва, , 11:38 — REGNUM В настоящее время Россия и Украина не обсуждают рост поставок угля Киеву и в российское Минэнерго не поступало таких запросов. Об этом 16 ноября рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Николай Шульгинов Minenergo.gov.ru

«Нет. У них свой баланс, у нас свой. У нас особо нет там обсуждений», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, обращался ли Киев к Москве с просьбой поставки российского угля для ликвидации на Украине возможного дефицита электроэнергии.

Также глава Минэнерго РФ уточнил, что на данный момент не принято решение о поставках на Украину и электроэнергии.

«У нас нет решения о поставках на Украину», — пояснил Шульгинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что киевские власти закупили партию угля, которого хватит для восполнения дефицита на Украине до конца текущего года.