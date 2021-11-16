Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, 50-летняя потерпевшая обратилась в полицию 15 ноября после месяца общения с аферистами.

Мошенник Metapop.com

По её словам, в октябре она увидела в соцсетях рекламу пассивных заработков на инвестициях. После заполнения анкеты с ней связался неизвестный, представившийся представителем брокерской фирмы, который рассказал о возможностях получения дохода с вложений.

По указаниям «брокера», улан-удэнка установила программу для удаленного доступа к своему смартфону, после чего вложила в пассивный доход 9,5 млн, взятые в кредит в нескольких банках и занятые у родственников.

«Женщина была наслышана о подобных мошенниках, но поверила в реальность заработка, потому что специалисты проводили с ней обучающие семинары, тренинги и всячески уверяли о легальности организации», — отметили в ведомстве.

Более того, в семье женщины знали о её «заработках», однако не связали это с мошенничеством. Всё раскрылось спустя месяц, когда горожанка попыталась вывести деньги, а ей предложили вместо этого открыть дополнительный банковский счёт и положить туда деньги.

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