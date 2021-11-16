Москва, 16 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. На десяти трамвайных маршрутах Москвы заменили старые «Татры» с начала 2021 года, сообщает 16 ноября пресс-служба департамента транспорта столицы.

Mos.ru Трамвай «Витязь-Москва»

На маршруты вышли около 60 низкопольных вагонов. Также восемь новых трёхсекционных трамваев готовятся выйти на маршруты северо-запада и севера столицы.

В департаменте рассказали, что новые трамваи оснащены системами климат-контроля, слотами для зарядки мобильных устройств, креплениями для велосипедов и инвалидных колясок, а также имеют низкий пол.

«В этом году около 60 новых полностью низкопольных вагонов вышли на маршруты Краснопресненского депо, которое обсуживает север и северо-запад города. Это позволило заменить вагоны прошлого поколения на новые современные трамваи», — рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, до конца 2023 года все трамвайные маршруты столицы будут обслуживаться низкопольными трамваями.