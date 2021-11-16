Ереван, , 11:36 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7699 исследований на коронавирус, из которых 572 дали положительный результат. Об этом 16 ноября сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 329 913 носителей коронавируса. Из них 297 339 справились с инфекцией, в том числе 1617 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 24 082 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 8492 пациентов с COVID-19, из которых 58 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 5966 тестов на коронавирус 378 были с положительным результатом. 1962 человека медики за сутки признали выздоровевшими, умер 41 пациент с COVID-19.