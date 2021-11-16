Москва, 16 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Для карьерного роста не хватает походящей вакантной должности, считают 17% работающих жителей России. Недостаточно знаний, образования (9%), мало опыта и навыков (8%), приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Карьера

Для роста по служебной лестнице отсутствуют полезные связи, уверенность в себе (7%) и адекватный начальник (5%). Также граждане сетовали на отсутствие у них мотивации (4%), времени (3%) и ограничения по возрасту (2%).

Чаще на отсутствие подходящих вакантных должностей жалуются мужчины, чем женщины — 18% против 16%, Женщинам мешает нехватка уверенности в себе — 8% против 5%. Заявили, что для продвижения по службе имеют всё что нужно, но им это не интересно 15% респондентов.

Опрос проведен 3−11 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 383 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, чтобы сделать хорошую карьеру, нужно больше учиться, считают 14% жителей России.

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