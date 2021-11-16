Москва, , 11:35 — REGNUM Вакцинированный от COVID-19 человек может не садиться на самоизоляцию при контакте с заражённым коронавирусом человеком в течение полугода после прививки, если не чувствует у себя симптомов ОРВИ. Об этом говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Изоляции [при контакте с заболевшим COVID-19] не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в документе.

Отмечается также, что проводить анализ на COVID-19 у контактировавших с больными следует на 10−12 день после последнего контакта.

Постановление вступит в силу 17 ноября.