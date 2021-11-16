Джакарта, 16 ноября 2021, 11:35 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в округе Набире в индонезийской провинции Папуа, сообщает Detik.
Эпицентр землетрясения находился на суше, в 40 км к северо-западу от округа Набире. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.
Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в 09:29 по западно-индонезийскому времени.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия — это страна с множеством вулканов, поскольку она расположена на трех тектонических плитах, а именно на Евразийской, Австралийской и Тихоокеанской.
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