Джакарта, 16 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в округе Набире в индонезийской провинции Папуа, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Эпицентр землетрясения находился на суше, в 40 км к северо-западу от округа Набире. Очаг землетрясения залегал на глубине 26 км.

Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии объявило, что землетрясение произошло в 09:29 по западно-индонезийскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия — это страна с множеством вулканов, поскольку она расположена на трех тектонических плитах, а именно на Евразийской, Австралийской и Тихоокеанской.