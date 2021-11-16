16 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Алтайский край — удивительная территория. И люди там живут хорошие, работящие. Только вот с чиновниками им хронически не везёт. В «борьбе» с распространением африканской чумы и ящуром они не придали никакого значения экономическому убийству сельчан, которые живут с доходов, полученных от реализации выращенного на продажу мяса домашних животных. В итоге на официальных рынках под Новый год опустели мясные ряды. Зато расцвела торговля во дворах жилых домов. Так и до вспышки трихинеллеза недалеко.

Светлана Шаповалова, , 18:00 — REGNUM В Алтайском крае зреет масштабный народный бунт. Жителей региона, почти половина которого являются сельскими жителями, лишили основного источника доходов, запретив продавать мясо домашних животных, забитых на частных подворьях. С 10 ноября сделать это можно только на сертифицированных бойнях, которых нет.

Макс Либерман. Свинарник. Около 1887

Экономическая «диверсия»

География и экономическое положение региона таково, что новшество может обрадовать лишь перекупщиков. Что касается сельчан и потребителей мясной продукции: возник очень опасный прецедент с разорением первых и опасностью отравления для вторых. В целом ситуация может подорвать всю экономику региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель председателя комитета по аграрной политике Алтайского краевого законодательного собрания Вячеслав Лаптев (КПРФ).

Напомним, запрет на «домашнее» мясо алтайские чиновники ввели с октября 2021 года во исполнение Технического регламента Таможенного союза и Минсельхоза РФ по недопущению распространения африканской чумы и ящура. Но при этом не сделали ничего, для того чтобы в регионе (хотя бы в каждом районе) появились убойные пункты.

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«Фактически запрет на подворный убой ведет к ограничению реализации мяса из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в интересах крупных производителей. При этом на частных подворьях в Алтайском крае, например, выращивают 245 тыс. голов свиней, что составляет около 60% всего поголовья. А значит, такое неподготовленное решение может подорвать экономику всего региона», — пояснил Лаптев.

Алтайское краевое законодательное собрание Akzs.ru

«Никаких компетенций»

По его словам, в Алтайском крае до сих пор не создано достаточного количества убойных пунктов.

«В решении комиссии в связи с необходимостью строительства новых убойных пунктов упор делается на частную инициативу с возможностью привлечения средств в рамках действующих на территории Алтайского края госпрограмм. Но в Алтайском крае нет ни одной целевой программы, которая способствовала бы развитию сети пунктов убоя. По сути, бремя строительства убойных пунктов, покупки специального оборудования и транспорта ложится на частника.

При этом один модульный убойный пункт обходится в пять миллионов рублей. Не каждый предприниматель может себе позволить потратить такую сумму из собственных средств», — считает Вячеслав Лаптев.

Он также напомнил, что, согласно решению комиссии, обязанность по организации убоя животных и их перевозке к убойным пунктам из личных подсобных хозяйств возлагается на глав муниципальных образований в рамках их компетенций.

«Но у глав муниципальных образований нет никаких компетенций в этой сфере деятельности в соответствии с ФЗ-№131, равно как нет в собственности или владении убойных пунктов, убойных площадок, специализированного транспорта для перевозки животных. Возложенная на местное самоуправление задача невыполнима фактически и несостоятельна юридически.

На сегодняшний день решение принято, но фактической возможности для его реализации нет. Учитывая специфику Алтайского края, которая заключается в том, что основной объем мяса из личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств поступает на рынок в ноябре — декабре каждого года, решение комиссии привело к невозможности легальной реализации выращенного к сезону мяса», — пояснил Вячеслав Лаптев.

Свинарник

Рынок уходит в тень

По мнению депутата, это решение служит плодородной почвой для развития коррупции и теневых рынков сбыта.

«Уже сейчас на официальных рынках, где мясо проходило перед продажей ветсанэкспертизу, мы наблюдаем пустые полки. Зато расцветает торговля мясом во дворах жилых домов из багажников автомобилей и через социальные сети. Мясо мимо легальных рынков продается без надзора ветврачей. Это может привести к вспышкам заражения населения такими заболеваниями, как трихинеллез», — опасается депутат.

Он считает, что в целом принятое решение несвоевременно, так как кроме оповещения населения никак не осуществлялась подготовка к его реализации.

«Отсутствие у сельских жителей легальной возможности продавать выращенное на подворьях мясо приведет к социальной напряженности в Алтайском крае, так как в подавляющем большинстве сел региона отсутствуют рабочие места, и выращивание сельхозживотных на продажу является единственным источником дохода населения. Есть и другая сторона вопроса.

В условиях запрета в Алтайском крае подворного убоя сельскохозяйственных животных согласно действующему законодательству открывается возможность экспорта мяса в другие регионы Российской Федерации и страны Таможенного союза. Такая возможность позволит как мелким, так и крупным сельхозпроизводителям, занятым в животноводстве, реализовывать мясо за пределы региона по более выгодным ценам. Но это отразится и на росте цены мяса внутри региона, где покупательная способность населения одна из самых низких в Сибири. Внутреннее потребление мяса в Алтайском крае может сократиться», — рассуждает Вячеслав Лаптев.

Что делать?

Чтобы избежать негативных последствий, он предлагает отменить решение межведомственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Алтайского края от 9.11.2021 г. «О принятии мер организации убоя животных, принадлежащих частному сектору, на боенских предприятиях» и дать возможность сельским жителям легально реализовать уже выращенное к сезону мясо.

Свинья

По мнению Лаптева, переходить к рассмотрению запрета подворного убоя сельскохозяйственных животных с целью продажи можно только после постройки убойных пунктов в каждом муниципальном районе Алтайского края, где есть в этом необходимость.

Министерству сельского хозяйства и Министерству финансов Российской Федерации стоило бы разработать совместную государственную программу по финансированию строительства боенских предприятий на территории Алтайского края, считает депутат Лаптев.

По его мнению, это поможет остановить рост социального напряжения в Алтайском крае, избежать формирования теневых мясных рынков и устранит угрозу заражения граждан непроверенным мясом.

«Кроме того, это увеличит доходы от животноводческой отрасли и станет толчком к развитию этого направления в сельском хозяйстве Алтайского края», — уверен Лаптев.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на «домашнее» мясо алтайские чиновники намеревались ввести еще в начале 2021 года, но все время откладывали, опасаясь крестьянских бунтов.

Сергей Герасимов. Крестьянское восстание в 1860 году. 1951

Предпоследняя попытка введения данной нормы (в октябре 2021) закончилась тем, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой продлить отсрочку запрета на убой скота на личных подворьях до конца 2022 года. Но глава региона предпочёл отстраниться от неудобной темы. Управление ветеринарии Алтайского края лишь до 10 ноября отложило срок установления запрета на реализацию мяса скота, забитого на несертифицированных скотобойнях.

Тем временем в соцсетях написано множество комментариев, суть которых выражена двумя словами: «Деревне — хана!»

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