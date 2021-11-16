Александр Полегенько,
16 ноября 2021, 17:58 — REGNUM Флагман Черноморского флота РФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вернулся в Севастополь 16 ноября.
Экипажу корабля в Севастополе устроили торжественную встречу — в бухту крейсер вошёл под мелодию «Легендарный Севастополь».
Крейсер «Москва» выполнял задание по наблюдению за кораблями НАТО в Чёрном море.
Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бухта Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Набережная Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Корабли военного флота США вошли в Чёрное море в конце октября — начале ноября, нахождение американских военных объяснили внеплановыми учениями.
Действия военно-морских сил США всё время отслеживались Черноморским флотом, в том числе ракетным крейсером «Москва».
Накануне, 15 ноября, стало известно, что флагман 6-го флота США Mount Whitney покинул акваторию Чёрного моря.
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Экипаж ракетного крейсера «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Экипаж ракетного крейсера «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Экипаж ракетного крейсера «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
16 ноября на базу вернулся и крейсер «Москва». Ракетный крейсер «Москва» является флагманом Черноморского флота, в Севастополе базируется с 1999 года. Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах.
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Бухта Севастополя
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Памятник затопленным кораблям
Александр Полегенько © ИА REGNUM