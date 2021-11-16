16 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 17:58 — REGNUM Флагман Черноморского флота РФ — гвардейский ракетный крейсер «Москва» — вернулся в Севастополь 16 ноября.

Экипажу корабля в Севастополе устроили торжественную встречу — в бухту крейсер вошёл под мелодию «Легендарный Севастополь».

Крейсер «Москва» выполнял задание по наблюдению за кораблями НАТО в Чёрном море.

Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бухта Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» входит в бухту Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Набережная Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Корабли военного флота США вошли в Чёрное море в конце октября — начале ноября, нахождение американских военных объяснили внеплановыми учениями.

Действия военно-морских сил США всё время отслеживались Черноморским флотом, в том числе ракетным крейсером «Москва».

Накануне, 15 ноября, стало известно, что флагман 6-го флота США Mount Whitney покинул акваторию Чёрного моря.

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экипаж ракетного крейсера «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экипаж ракетного крейсера «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Экипаж ракетного крейсера «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

16 ноября на базу вернулся и крейсер «Москва». Ракетный крейсер «Москва» является флагманом Черноморского флота, в Севастополе базируется с 1999 года. Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным одиночным кораблям и группировкам ударных надводных кораблей, обеспечения боевой устойчивости корабельных противолодочных групп и ведения коллективной противовоздушной обороны соединений кораблей в удаленных районах.

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ракетный крейсер «Москва» вернулся в Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Бухта Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM