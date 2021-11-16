Новосибирск, , 11:33 — REGNUM В начале декабря во всех парках Новосибирска установят ёлки и зальют катки. Об этом сообщили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики города.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наша задача в рамках существующих ограничений дать возможность новосибирцам погулять в парках и скверах, покататься на лыжах и коньках, провести время со своей семьей, оздоровиться и подышать свежим воздухом — создать для горожан новогоднее настроение, — прокомментировала начальник департамента Анна Терешкова. — Все мероприятия этого года будут по большому счёту подготовкой к празднованию следующего Нового года, когда в городе будет проходить Молодёжный чемпионат мира по хоккею и когда наш город станет новогодней столицей России. Уже 8 января 2022 года мы будем принимать эстафету у Нижнего Новгорода, который в этом году является новогодней столицей».

В этом году планируют установить ёлки в каждом парке, главную ёлку в Театральном сквере — 1 декабря. Также в каждом парке появятся горки. Отмечается, что некоторые из них — крупные — будут установлены в качестве аттракционов, их сделают платными. Центр города украсят новыми гирляндами.

Терешкова уточнила, что для входа в парки и на катки предъявление QR-кодов не предусмотрено — на сегодня таких рекомендаций от Роспотребнадзора нет.