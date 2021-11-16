Гагра, Абхазия, , 11:30 — REGNUM В городе Гагра утром 16 ноября произошла перестрелка во время задержания сотрудниками милиции подозреваемых в подготовке покушения на правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Граната

«В ходе реализации оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району была создана оперативная группа из числа сотрудников УУР МВД и ОУР УВД по Гагрскому району, установлены лица, готовящие преступление», — отметили в пресс-службе.

В МВД сообщили, что в посёлке Бзыпта двое подозреваемых оказали вооруженное сопротивление. У них был пистолет, обрез ружья и ручная граната. Один из подозреваемых был смертельно ранен, когда пытался взорвать гранату. Другой получил ранение в плечо и был задержан.

На месте работают криминалисты, розыскные мероприятия продолжаются. Изъятые оружие и боеприпасы отправлены на экспертизу.