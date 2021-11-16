Москва, , 13:28 — REGNUM Россия должна будет ввести отрезвляющие меры экономического характера по отношению к Украине. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

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«Когда Украина заявляет, что она ведёт войну с Россией, когда обвиняет ее на всех международных площадках в агрессии и подготовке нападения, то я уверен, что введение ограничений по поставке энергоносителей должно стать отрезвляющим», — заявил эксперт.

Родион Мирошник «Потому как ситуация, когда на российском топливе ездят украинские танки, которые участвуют в провокациях и расстреливают города Донбасса, когда на российском коксе льют металл для украинских мин и снарядов, мне кажется неверной и нелогичной».

Напомним, что 15 ноября президент России подписал указ об оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР.