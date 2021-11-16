Москва, 16 ноября 2021, 13:28 — REGNUM Россия должна будет ввести отрезвляющие меры экономического характера по отношению к Украине. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.
«Когда Украина заявляет, что она ведёт войну с Россией, когда обвиняет ее на всех международных площадках в агрессии и подготовке нападения, то я уверен, что введение ограничений по поставке энергоносителей должно стать отрезвляющим», — заявил эксперт.
Напомним, что 15 ноября президент России подписал указ об оказании гуманитарной помощи ДНР и ЛНР.