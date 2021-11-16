Калуга, 16 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Калужском областном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 54-летнего жителя города Ульяновска. Он признан виновным в совершении наркопреступлений и приговорён к 15 годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Prokuror-kaluga.ru В зале суда

В конце 2019 года осужденный в ходе общения в интернет-мессенджерах принял предложение другого лица вступить в организованную группу для изготовления наркотических средств. Следуя указаниям руководителя организованной группы, в начале 2020 года подсудимый приехал в город Малоярославец Калужской области, где арендовал гараж и частный дом. В доме преступник оборудовал нелегальную лабораторию, в гараже хранил полученные химические вещества для изготовления наркотиков. Всего в период с января по март 2020 года подсудимый и его соучастник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, изготовили не менее 16 кг наркотического вещества — мефедрона.

В марте 2020 года при изготовлении очередной партии наркотика злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Калужской области. Кроме мефедрона оперативные сотрудники обнаружили в подпольной лаборатории не менее 4 500 граммов прекурсора для изготовления наркотика.