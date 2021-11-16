Махачкала, , 11:29 — REGNUM В Дагестане состоялся второй розыгрыш призов среди жителей Махачкалы, прошедших вакцинацию против коронавируса. Среди привитых граждан были разыграны велосипеды и айфоны, сообщил глава города Салман Дадаев.

Памятник потерянному айфону в Ярославле Ян Левин

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На этот раз получили призы лица, которые сделали прививку от COVID-19 в период с 15 октября по 14 ноября. Вручение подарков за участие в прививочной кампании состоится, по словам мэра, на днях.

Кроме того, Дадаев напомнил, что главный приз — автомобиль — будет разыгран к Новому году. Кому он достанется, станет известно в ходе церемонии открытия новогодней ёлки на главной площади столицы 25 декабря. В розыгрыше примут участие номера сертификатов вакцинированных в период с 4 сентября по 25 декабря 2021 года жителей Махачкалы.

Помимо этого, для привлечения граждан в три прививочных пункта — на центральной площади, в Русском театре и на стадионе имени Елены Исинбаевой — махачкалинцам пообещали призы, которые разыгрываются ежедневно. Это смартфоны, продуктовые наборы и наборы по уходу за телом.

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