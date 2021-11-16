Кострома, , 11:35 — REGNUM В Костроме 15 ноября прошёл сход горожан, выступающих против введения QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сход © Наталья Цветкова

Организатором мероприятия выступил Женский союз Костромской области (незарегистрированное общественное объединение) под руководством Натальи Цветковой. Проведение схода не согласовывалось с властями.

На встрече у Шаговского пруда собралось около 100 человек — представители костромского отделения КПРФ, общественной организации «Народовластие», движения «За новый социализм».

Участники поставили подписи под обращением к губернатору Костромской области Сергею Ситникову и письмом в прокуратуру региона. Полиция не препятствовала проведению акции.

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