Кострома, 16 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Костроме 15 ноября прошёл сход горожан, выступающих против введения QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Цветкова Сход

Организатором мероприятия выступил Женский союз Костромской области (незарегистрированное общественное объединение) под руководством Натальи Цветковой. Проведение схода не согласовывалось с властями.

На встрече уШаговского пруда собралось около 100 человек — представители костромского отделения КПРФ, общественной организации «Народовластие», движения «За новый социализм».

Участники поставили подписи под обращением к губернатору Костромской области СергеюСитникову и письмом в прокуратуру региона. Полиция не препятствовала проведению акции.