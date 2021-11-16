Ульяновск, , 11:28 — REGNUM В Ульяновской области по поручению губернатора Алексея Русских завершается монтаж двух водоводов для трёх населённых пунктов, жители которых жаловались летом на дефицит воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Строительство двух новых магистральных водоводов идёт в Ульяновском районе, в настоящее время завершается их монтаж. Водовод общей протяжённостью 7 км обеспечат водой жителей посёлка Ишеевка, сёл Полдомасово и Салмановка.

Исполняющий обязанности главы минэнергетики Александр Черепан называет строительство данных водоводов самым масштабным в муниципалитете. Их запитают от артезианских скважин, дополнительно пробурили новые скважины. Затраты оцениваются в 26 млн рублей и комплексно решают вопрос водоснабжения трёх населённых пунктов. Кроме того, реконструирована скважина в Салмановке.

По оценке, это позволит увеличить объём воды, подаваемой в водопроводную сеть Ишеевки и Салмановки, в среднем на 16 кубометров в сутки для каждого населённого пункта.

Всего в 2021 году в Ульяновском районе идёт замена и строительство 9,2 км сетей водоснабжения. Работы выполнены на 87%. На 2022 году планируется заменить 1,5 км сетей в Салмановке и построить насосную станцию.

Как сообщало ИА REGNUM, засушливым летом 2021 года жители жаловались губернатору Алексею Русских на дефицит воды. По итогам встреч глава региона поручил выделить дополнительные средства на развитие водоснабжения в Ульяновской области.

Ранее ульяновские власти заявляли, что в регионе завершаются работы, которые ведутся за счёт дополнительных субсидий, выделенных в августе 2021 года по поручению губернатора Алексея Русских. По данным на 12 ноября, ремонт водозаборов выполнен на 81,8%, заменено 49 водонапорных башен (81,7% от плана), обновлено 88,5 км аварийных участков сетей (76,2% от плана).