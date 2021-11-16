Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Экспресс-тест, который в течение 10 минут позволяет оценить уровень антител в крови ко всем новым штаммам коронавируса, разработали ученые. Описание тестовой системы 15 ноября было опубликовано исследователями на medRxiv.

Коронавирус

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«Мы создали экспресс-тест на антитела к коронавирусу нового типа, позволяющий оценить силу реакции иммунитета вакцинированных пациентов на разные штаммы SARS-CoV-2. Он подходит для использования в полевых условиях и позволяет оценивать уровень иммунитета в популяциях, получивших прививки», — говорится в публикации.

При этом в настоящее время для выявления антител к SARS-CoV-2 врачами берется образец венозной крови, который отправляется на обработку в специализированные центры, что замедляет получение результатов.

Отмечается, что биохимики из США и Сингапура во главе с профессором сингапурского Национального университета Питером Прейзером разработали тестовую систему, способную определять количество антител в крови и оценивать их примерное количество.

Также указывается, что такой тест — это бумажная полоска, пропитывающаяся раствором с обрывками белков оболочки коронавируса, которые могут соединяться с бумагой. Последние смешивают с образцом крови пациента и светящимся красителем, причем в состав последнего входят молекулы белка ACE2, использующегося SARS-CoV-2 для проникновения в клетки.

В случае, когда в крови пациентов есть антитела к разным штаммам коронавируса, они будут мешать белку ACE2 соединяться с фрагментами оболочки SARS-CoV-2 и на бумаге осядет меньше «подкрашенных» вирусных частиц. В результате за 10 минут можно узнать, есть ли в образце антитела, а также по уменьшению силы свечения красителя примерно оценить их количество.

Кроме того, уточняется, что ученые проверили свою разработку на образцах крови нескольких десятков пациентов, которые прошли вакцинацию препаратом Pfizer недавно или свыше 3 месяцев до начала эксперимента. Это, как пишут исследователи, показало, что созданный экспресс-тест может обнаруживать антитела ко всем новым штаммам коронавируса.

Отметим, в то же время, к выводам этой статьи и подобных ей необходимо относиться осторожно, так как ее не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, как это обычно делается в таких случаях.