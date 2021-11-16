Москва, 16 ноября 2021, 11:26 — REGNUM Мировые влиятельные элиты еще с 2017 года говорили о вирусной пандемии как инструменте переустройства мира с целью решения проблем современной глобальной системы в качестве альтернативы мировой войне, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передачи «Смысл игры» на канале движения на YouTube.
По словам политолога, в связи с тем, что львиную долю своего времени он тратит на коммуну, ему пришлось существенно сократить частоту коммуникаций с различными компетентными людьми в разных странах мира. Но это не означает, что эти коммуникации сведены к нулю.
По его словам, уже в тех годы в определенных узких, но крайне влиятельных сферах обсуждался вопрос о том, что мир становится настолько гомогенен, что вся эта социально-экономическая система захлебывается в своих собственных отходах и шлаках не экологических, а других, сущностных.
Он также добавил, что его собеседники отметили, что пандемию надо будет разыгрывать в две фазы: сначала создать фазу мягкую и внутри этой мягкой фазы все прозондировать. Вирус сделать не слишком убойным, но достаточно опасным, гайки в системе до конца не закручивать. И это говорили очень статусные собеседники не из российской элиты.
Кургинян добавил, что советский и российский хирург и педиатр Леонид Рошаль, способный к аналитической и прогностической деятельности еще в интервью журналу Forbes от 2 августа 2020 года заявил, что все, что связано с SARS-CoV-2 — «Это репетиция биологической войны». И важнейшим здесь словом является «репетиция».