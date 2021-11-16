Нижний Тагил, Свердловская область, 16 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области возможно изменение схемы выборов в гордуму. Внесение изменений в Устав города было одобрено на публичных слушаниях.

Rk.gov.ru Выборы

В слушаниях приняли участие 251 человек. Против новой системы высказались лишь 35 граждан. За ее введение проголосовали 207 свердловчан. Теперь проект изменений предстоит рассмотреть городской думе.

Согласно проекту, выборы в гордуму Нижнего Тагила будут проходить раз в пять лет. В местный представительный орган можно будет попасть только по одномандатном округам. Количество депутатов сократится. Теперь в гордуме их число составит 27.

Отметим, что на данный момент в гордуме Нижнего Тагила половину мест занимают депутаты, которые прошли по партийным спискам. По одномандатным округам в городской парламент попали лишь представители «Единой России». По спискам места смогли занять еще два человека от «Справедливой России», двое от КПРФ и один от ЛДПР.