Москва, 16 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Многоуровневое обучение для предпринимателей, посвященное цифровизации, проведут на столичном портале для малого бизнеса mbm.mos.ru. Об этом 16 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Media.tj Цифровизация

Мероприятия по этой теме начнутся 17 ноября с онлайн-форума «Цифровизация бизнеса: запуск, развитие, трансформация». Продолжат его тематические вебинары, которые стартуют 22 ноября, отметила вице-мэр.

«Цифровизация бизнеса сегодня охватывает сразу несколько направлений: создание сайтов и приложений, внедрение электронного документооборота, использование онлайн-каналов в продвижении и коммуникации с клиентами. Узнать о новых ИТ-инструментах и современных решениях для развития своего дела поможет онлайн-интенсив. Он подойдет как для начинающих, так и для действующих предпринимателей. Все мероприятия бесплатные», — сообщила Сергунина.