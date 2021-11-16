Москва, 16 ноября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. КПРФ готовит обращение в Конституционный суд по правительственным законопроектам о введении QR-кодов на транспорте и при посещении общественных мест. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Kremlin.ru Геннадий Зюганов

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Положения правительственных проектов законов нарушают «шесть статей Конституции и носят провокационный характер», подчеркнул коммунист.

Правительственные инициативы получили широкий общественный резонанс. КПРФ и СРЗП ранее выступили против правительственных законопроектов о QR-кодах. «Единая Россия» готовится поддержать законопроекты.