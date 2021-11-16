Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM На форуме «Транспорт России-2021» в Москве делегация Ростовской области представит инвестиционные проекты на сумму, превышающую 328 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.

Общественный транспорт Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

«Самым весомым по объёму инвестиций будет соглашение в сфере городского электрического транспорта. Проектов презентуем на сумму свыше 328 млрд рублей, что больше, чем привозили на «Транспорт России» в предыдущие годы. Ростовская область плюсует в ключевых отраслях экономики, инвестициях, и транспортные проекты — один из драйверов экономического роста», — отметил руководитель АИР Ростовской области Игорь Бураков.

ИА REGNUM напоминает, что донская экспозиция посвящена планам по возрождению трамвая. В рамках выставки будут представлены проекты комплексной модернизации городской трамвайной сети Таганрога и Ростова-на-Дону.

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