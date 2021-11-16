Кемерово, , 11:21 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на встрече с предпринимателями отметил, что в регионе создаются новые общественные пространства: исторические места, спортивные площадки, объекты культуры, проводятся крупные спортивные и общественные мероприятия, где предприниматели смогут развивать свое дело. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Мы с вами создадим новую диверсифицированную экономику, которая будет опираться на малый и средний бизнес и дополнять традиционную промышленно ориентированную экономику. В прошлом году доля в бюджете от налоговых поступлений с малого и среднего бизнеса дошла до предельно высокого уровня — 18%, в этом году — 16%. Во многих развитых странах мира такой вклад доходит до 50−80%. Поэтому я ставлю стратегическую задачу — выйти на 50% наполнения бюджета Кузбасса от деятельности малого и среднего бизнеса», — сказал губернатор.

По мнению Цивилёва, это снизит зависимость региона от мировых экономических кризисов, и Кузбасс начнёт более стабильно развиваться.