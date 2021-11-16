Набережные Челны, Татарстан, 16 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны в отношении двух медработников одной из поликлиник возбудили уголовное дело. Их подозревают во внесении недостоверных сведений в единую базу о вакцинации граждан от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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Полицейские задержали двоих медицинских работников одной из челнинских поликлиник, которые через посредников за вознаграждение в размере 2 тыс. рублей находили желающих получить статус вакцинированных без фактической иммунизации. Медики, пользуясь служебным положением, вносили данные в единую базу о якобы вакцинированных гражданах.

Двое жителей Набережных Челнов уже дали признательные показания о покупке ложных сертификатов о вакцинации. Следствие предполагает, что услугами медиков воспользовались значительно больше жителей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

ИА REGNUM в октябре сообщало, в Татарии в этом году выявили 41 факт подделки сертификатов о вакцинации, QR-кодов и справок, которые предоставляют право отказаться от прививок.

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